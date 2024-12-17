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55% поляков – за быстрое завершение войны, даже ценой потери Украиной территорий

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 17 декабря 2024, 17:35

Более половины граждан Польши впервые поддержали мнение, что война в Украине должна быть закончена, даже если ей придется отказаться от части своей территории или независимости.

Источник: опрос польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио"

Детали: CBOS отмечает, что впервые с начала полномасштабной войны России против Украины в польском обществе преобладает мнение, что в первую очередь следует стремиться к прекращению конфликта и заключению мира, даже если для этого Украине придется отказаться от части своей территории или независимости.

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Такого мнения сейчас придерживаются 55% респондентов, тогда как в сентябре 2024 года его поддержали 39% опрошенных, а в апреле 2022 года – 26%.

Только 31% польских респондентов сейчас считает, что Украине следует продолжать борьбу без всяких уступок России (в сентябре 2024-го таких было 46%, в апреле 2022-го – 59%).

Как указывают в CBOS, на разных этапах полномасштабной войны среди поляков всегда преобладало убеждение, что украинцы (при поддержке Запада) должны продолжать борьбу и не идти ни на какие уступки России.

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Однако, как отмечается в исследовании, этот процент неуклонно снижается с начала второго года полномасштабной войны в Украине, а за последние три месяца упал еще на десяток процентных пунктов.

"Мирные переговоры" между Украиной и Россией чаще поддерживают поляки в возрастной группе 18-24 лет, жители маленьких городов, менее образованные, плохо оценивают свое материальное положение, чаще исповедуют религию и придерживаются правых взглядов, добавляют в CBOS.

Отметим, последние социологические опросы украинцев указывают, что после почти трех лет полномасштабного вторжения России подавляющее большинство считает недопустимой территориальные уступки.

ПольшаопросвойнаУкраина
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