Зеленский заявил, что у Украины нет сил, чтобы отвоевать Крым и Донбасс

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет сил отвоевать оккупированный Крым и часть Донбасса, которые Россия "физически" контролирует, но Запад может повлиять на правителя РФ Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Источник: Зеленский во время общения онлайн с читателями Le Parisien, отвечая на вопрос, могла бы Украина "временно" отказаться от Крыма и Донбасса.

Прямая речь Зеленского: "Юридически мы не можем отказываться от своих территорий. Это запрещено Конституцией Украины. А физически для чего эти громкие слова? Если физически они контролируют сегодня часть наших территорий, то это они контролируют. К сожалению, не мы.

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И если у нас на сегодня нет сил, чтобы отвоевать все наши территории, то у Запада могут найтись силы, чтобы посадить Путина на место за стол (переговоров), и дипломатично разобраться с этой войной".

Детали: Зеленский отметил, что "юридически признавать оккупированные территории мы не будем". По его словам, это не компромисс. "Это значит снова, что просто ему (Путину - ред.) простить все. И это невозможно", - сказал президент.

Прямая речь Зеленского: "Дипломатия, это не значит зафиксировать оккупацию его (Путина) как нечто законное с его стороны. Это способ окончания войны, дипломатический. И здесь нам нужна сильная Америка, и сильная Европа, чтобы заставить Путина закончить войну дипломатически".

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Что предшествовало: В ноябре Зеленский заявлял, что Украина не может потерять десятки тысяч людей, чтобы вернуть Крым – его можно вернуть дипломатическим путем.