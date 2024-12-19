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Вблизи базы Северного флота РФ в Мурманске прогремели взрывы

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 декабря 2024, 21:58
Вблизи базы Северного флота РФ в Мурманске прогремели взрывы
скриншот

Вечером среды жители Мурманска и расположенного в 12 км от него Североморска сообщили о двух мощных взрывах. СМИ пишут, что они могли произойти в районе главной военно-морской базы Северного флота России.

Источник: российское издание "Агентство", председатель ЦПД Андрей Коваленко в Telegram

Детали: Взрывы зафиксировали примерно в 17:30, впоследствии в соцсетях появилось видео.

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Норвежское издание The Barents Observer сообщило, что в 13 км от места съемки расположен военный аэродром "Североморск-1", где базируются истребители, бомбардировщики и эскадрилья вертолетов Ка-27.

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А на расстоянии 11 км расположен открытый склад оружия, а к северо-западу от "Североморска-1" расположено несколько установок с мобильными зенитными ракетами и антеннами для радиоэлектронной борьбы.

По данным СМИ, взрыв на видео похож на детонацию большого количества боеприпасов.

Обновлено: Впоследствии глава ЦПД Коваленко сообщил, что база в Мурманске обеспечивает РФ возможность контролировать арктические морские пути и доступ к Северному Ледовитому океану. Она поддерживает как надводные корабли, так и атомные подводные лодки.

Прямая речь: "В Мурманске расположены командные центры, склады боеприпасов, ремонтные доки и пункты управления флотом. Там также происходит тестирование, в частности ракет "Циркон". Прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.

Корабли Северного флота являются носителями ракет "Калибр", которые Россия в течение войны запускает по территории Украины. Северный флот РФ также выполняет задачи по разведке и противодействию силам НАТО с прицелом на Арктику".

Что предшествовало:

18 декабря в Мурманской области РФ столкнулись двухэтажный пассажирский и грузовой поезда. С рельсов сошло 7 вагонов, три пассажирских и четыре грузовых.

Росcиявзрыв
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