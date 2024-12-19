Умеров: Португалия сохранит уровень помощи Украине в 2025 году
Четверг, 19 декабря 2024, 22:31
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с коллегой из Португалии Нуну Мелу.
Источник: Умеров в Facebook
Прямая речь: "Обсудили с коллегой перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности.
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Предложил Португалии в 2025 году рассмотреть возможность направления средств на финансирование украинского производства. Договорились провести консультации о возможностях нашей оборонной индустрии".
Детали: Также министры обсудили взаимодействие по поставкам дронов для Сил обороны Украины. В январе они планируют встретиться лично в рамках очередного заседания формата "Рамштайн".