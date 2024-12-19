Россияне ракетами атаковали жилой дом в Кривом Роге, есть пострадавшие
Российская армия вечером 19 декабря атаковала жилой дом в Кривом Роге, известно о двух пострадавших.
Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Воздушные силы, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Кривого Рога около 23:00.
Впоследствии Вилкул сообщил, что в городе попадание в жилой дом.
Обновлено: Впоследствии глава ОВА сообщил, что из-за ракетной атаки на Кривой Рог разбит двухэтажный дом. Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также побиты окна в 10-этажке.
Что предшествовало:
Вечером 18 декабря россияне совершили атаку на Кривой Рог. В результате нее в городе много разрушений в многоэтажках, пострадала больница, есть повреждения в системе электроснабжения.