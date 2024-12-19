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Россияне ракетами атаковали жилой дом в Кривом Роге, есть пострадавшие

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовЧетверг, 19 декабря 2024, 23:55
Россияне ракетами атаковали жилой дом в Кривом Роге, есть пострадавшие
иллюстративное фото

Российская армия вечером 19 декабря атаковала жилой дом в Кривом Роге, известно о двух пострадавших.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр ВилкулВоздушные силы, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Кривого Рога около 23:00.

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Впоследствии Вилкул сообщил, что в городе попадание в жилой дом.

Обновлено: Впоследствии глава ОВА сообщил, что из-за ракетной атаки на Кривой Рог разбит двухэтажный дом. Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также побиты окна в 10-этажке.

Что предшествовало:

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Вечером 18 декабря россияне совершили атаку на Кривой Рог. В результате нее в городе много разрушений в многоэтажках, пострадала больница, есть повреждения в системе электроснабжения.

Кривой Рогжертвы
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