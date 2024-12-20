Россияне баллистической ракетой ударили по жилому дому в Кривом Роге, есть пострадавшие

Российская армия вечером 19 декабря атаковала жилой дом в Кривом Роге, известно о пяти пострадавших.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Воздушные силы, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Кривого Рога около 23:00.

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Впоследствии Вилкул сообщил, что в городе попадание в жилой дом.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что из-за ракетной атаки на Кривой Рог разбит двухэтажный дом. Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также побиты окна в 10-этажке.

Фото: ГСЧС

Обновлено: Около двух часов ночи 20 декабря Вилкул сообщил о завершении аварийно-спасательной операции.

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Прямая речь Вилкула: "Враг попал баллистической ракетой в жилую двухэтажку.

На сейчас 5 пострадавших – девочка 15 лет, двое мужчин 38 и 49 лет, и две женщины 30 и 82 лет. Из них два человека спасены из-под завалов благодаря патрульной полиции и ГСЧС. Все средней тяжести".

Фото: ГСЧС

Что предшествовало:

Вечером 18 декабря россияне совершили атаку на Кривой Рог. В результате нее в городе много разрушений в многоэтажках, пострадала больница, есть повреждения в системе электроснабжения.