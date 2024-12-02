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Перспективы для инвестиций внутри страны

Враг продвинулся в Курахово на Донетчине – DeepState

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 декабря 2024, 01:22
Враг продвинулся в Курахово на Донетчине – DeepState
карта DeepState

По данным аналитиков проекта DeepState, россияне продвинулись в Курахово Донецкой области, а также возле Нового Комара, Берестового, Погребков.

Источник: DeepState

Дословно DeepState: "Враг продвинулся возле Нового Комара, Берестового, Погребков и в Курахово".

Напомним: В воскресенье на фронте произошло 158 боевых столкновений, в частности на Кураховском направлении - 48 боев, на Покровском - 33, на Времовском - 24, в Курской области защитники отбили 15 российских атак.

По данным Донецкой ОВА, по состоянию на 27 ноября в приближенных к линии фронта Покровске, Курахово, Мирнограде, Торецке и Часовом Яру находятся более 16 000 гражданских жителей.

В частности, в Курахово - 600-650 взрослых (6 ноября их количество властями оценивалось в одну тысячу).

Донецкая областьвойна
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