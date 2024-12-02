Кремль начал обучать чиновников, как подать "победу" в войне для россиян
Администрация правителя РФ начала готовить региональных чиновников формировать "образ победы" для граждан России.
Источник: "Коммерсант", "Радио Свобода", The Moscow Times
Детали: Сообщается, что эта тема стала одной из основных на семинаре для вице-губернаторов в подмосковной мастерской управления "Сенеж".
По словам одного из собеседников "Коммерсанта", Кремль исходит из того, что конец войны России против Украины будет, и "к нему надо быть готовыми".
В частности, речь идет о том, что "будущие результаты войны должны расцениваться в обществе как победа, хотя разные социальные группы воспринимают ее по-разному".
"Тому, з точки зору адміністрації президента, треба орієнтуватися на "спокійну більшість", яка буде задоволена досягненням цілей у війні та збереженням за Росією окупованих територій", - зазначило джерело.
Окремо Кремль доручив регіональній владі працювати з учасниками війни, зокрема, займатися їх працевлаштуванням та реабілітацією. В іншому разі вони можуть долучитися до протестних рухів або до криміналу.
Что предшествовало:
- Перед этим The Wall Street Journal сообщало, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа по поводу его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.
- Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News также предположил, что соглашение о прекращении огня с Россией может быть заключено, если подконтрольные Украине неоккупированные территории окажутся под защитой НАТО. Его заявление прозвучало на фоне избрания в США президентом республиканца Дональда Трампа, который ранее обещал завершить войну "за 24 часа", хотя и не конкретизировал, как именно.
- У той же час Росія поки заявляє, що хоче досягти своїх цілей у війні. В частности, в июне лидер Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.