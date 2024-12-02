Кремль начал обучать чиновников, как подать "победу" в войне для россиян

Администрация правителя РФ начала готовить региональных чиновников формировать "образ победы" для граждан России.

Источник: "Коммерсант", "Радио Свобода", The Moscow Times

Детали: Сообщается, что эта тема стала одной из основных на семинаре для вице-губернаторов в подмосковной мастерской управления "Сенеж".

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По словам одного из собеседников "Коммерсанта", Кремль исходит из того, что конец войны России против Украины будет, и "к нему надо быть готовыми".

В частности, речь идет о том, что "будущие результаты войны должны расцениваться в обществе как победа, хотя разные социальные группы воспринимают ее по-разному".

"Тому, з точки зору адміністрації президента, треба орієнтуватися на "спокійну більшість", яка буде задоволена досягненням цілей у війні та збереженням за Росією окупованих територій", - зазначило джерело.

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Окремо Кремль доручив регіональній владі працювати з учасниками війни, зокрема, займатися їх працевлаштуванням та реабілітацією. В іншому разі вони можуть долучитися до протестних рухів або до криміналу.

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