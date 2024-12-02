Нардеп от "Батькивщины" Шкрум сложила мандат

Народный депутат от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум сложила мандат, комитет Рады уже рассмотрел соответствующий проект постановления о сложении депутатских полномочий.

Источник: сайт парламента

Детали: Сообщается, что "рассмотрев личное заявление народного депутата Украины – члена депутатской фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Шкрум Алены Ивановны о сложении депутатских полномочий" комитет решил внести в Раду проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Шкрум А.И." и рекомендовать Раде принять его в целом.

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Председателю комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергею Кальченко поручили подать проект постановления в ВР за своей подписью.

Нардеп свое решение о сложении мандата не комментировала.

Ранее нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко писал, что Шкрум покидает Раду из-за потенциального назначения в Кабмин: "Она собирается возглавить новое министерство объединения украинцев".

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Обновлено в 21:18: Впоследствии Шкрум подтвердила, что написала заявление о сложении мандата.

Прямая речь Шкрум: "27 ноября было ровно 10 лет, как я приняла присягу Народного депутата в ВРУ – это много. Пришло время больших перемен. Жизнь – это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент".