СМИ: Россия обустраивает третью башню для ПВО возле Керченского моста

Журналисты "Центра журналистских расследований" пишут, что во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста российские власти строят третью башню для размещения системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на "Центр журналистских расследований"

Дословно: "Первые обнаруженные башни состоят из двух частей, из которых внутренняя - башня-трансформер с лестницей, внешняя – металлический каркас, который закрепляет и удерживает всю конструкцию, на вершине которой размещается боевой модуль зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) „Панцирь-С1М".

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Детали: Центр журналистских расследований обнародовал свежее фото, сделанное в конце ноября 2024 года. На снимке изображена внутренняя часть башни, которая, по предварительным оценкам, расположена в районе 10-го пролета моста, считая от арки.

Внутренняя часть новой башни (красным цветом) возле Керченского моста в ноябре 2024 года и одна из двух башен, зафиксированных ранее КОЛАЖ: INVESTIGATOR.ORG.UA

Журналисты отмечают, что первые две башни с комплексами "Панцирь-С1М" были обнаружены в конце сентября 2024 года по обе стороны виадука на острове Тузла. Их установка, вероятно, состоялась в середине того же месяца.

Россия усиливает защиту Керченского моста, устанавливая возле него дополнительные башни с системами ПВО КОЛАЖ: INVESTIGATOR.ORG.UA

В середине ноября Центр журналистских расследований сообщал, что линия металлических "ежей" в районе Керченского моста удвоилась за месяц и достигла 1,5 километра.

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