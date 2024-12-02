СМИ: Россия обустраивает третью башню для ПВО возле Керченского моста
Журналисты "Центра журналистских расследований" пишут, что во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста российские власти строят третью башню для размещения системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на "Центр журналистских расследований"
Дословно: "Первые обнаруженные башни состоят из двух частей, из которых внутренняя - башня-трансформер с лестницей, внешняя – металлический каркас, который закрепляет и удерживает всю конструкцию, на вершине которой размещается боевой модуль зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) „Панцирь-С1М".
Детали: Центр журналистских расследований обнародовал свежее фото, сделанное в конце ноября 2024 года. На снимке изображена внутренняя часть башни, которая, по предварительным оценкам, расположена в районе 10-го пролета моста, считая от арки.
Журналисты отмечают, что первые две башни с комплексами "Панцирь-С1М" были обнаружены в конце сентября 2024 года по обе стороны виадука на острове Тузла. Их установка, вероятно, состоялась в середине того же месяца.
В середине ноября Центр журналистских расследований сообщал, что линия металлических "ежей" в районе Керченского моста удвоилась за месяц и достигла 1,5 километра.
Предыстория:
- 13 сентября 2024 года Центр журналистских расследований узнал, что во временно оккупированном Крыму у Керченского моста оккупанты устанавливают металлические заборы, чтобы защитить бетонные опоры моста от атак подводных и надводных дронов.
- 20 августа во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста заметили строительство, которое напоминает второй мост.