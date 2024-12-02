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Перспективы для инвестиций внутри страны

СМИ: Россия обустраивает третью башню для ПВО возле Керченского моста

Анастасия ПроцПонедельник, 2 декабря 2024, 18:38
СМИ: Россия обустраивает третью башню для ПВО возле Керченского моста
КОЛАЖ: INVESTIGATOR.ORG.UA

Журналисты "Центра журналистских расследований" пишут, что во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста российские власти строят третью башню для размещения системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на "Центр журналистских расследований"

Дословно: "Первые обнаруженные башни состоят из двух частей, из которых внутренняя - башня-трансформер с лестницей, внешняя – металлический каркас, который закрепляет и удерживает всю конструкцию, на вершине которой размещается боевой модуль зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) „Панцирь-С1М".

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Детали: Центр журналистских расследований обнародовал свежее фото, сделанное в конце ноября 2024 года. На снимке изображена внутренняя часть башни, которая, по предварительным оценкам, расположена в районе 10-го пролета моста, считая от арки.

 
Внутренняя часть новой башни (красным цветом) возле Керченского моста в ноябре 2024 года и одна из двух башен, зафиксированных ранее
КОЛАЖ: INVESTIGATOR.ORG.UA

Журналисты отмечают, что первые две башни с комплексами "Панцирь-С1М" были обнаружены в конце сентября 2024 года по обе стороны виадука на острове Тузла. Их установка, вероятно, состоялась в середине того же месяца.

 
Россия усиливает защиту Керченского моста, устанавливая возле него дополнительные башни с системами ПВО
КОЛАЖ: INVESTIGATOR.ORG.UA

В середине ноября Центр журналистских расследований сообщал, что линия металлических "ежей" в районе Керченского моста удвоилась за месяц и достигла 1,5 километра.

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Предыстория:

  • 13 сентября 2024 года Центр журналистских расследований узнал, что во временно оккупированном Крыму у Керченского моста оккупанты устанавливают металлические заборы, чтобы защитить бетонные опоры моста от атак подводных и надводных дронов.
  • 20 августа во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста заметили строительство, которое напоминает второй мост.

КрымПВО
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