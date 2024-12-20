Украинцы должны принять фундаментальное решение: бороться или договариваться с Россией – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна определиться с направлением действий в войне: продолжать борьбу или проводить переговоры с Россией.

Источник: Блинкен в интервью "MSNBC Morning"

Прямая речь: "Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении боевых действий или поиска путей к переговорам и попыток достичь прекращения огня. Фундаментальный вопрос заключается в том, готова ли Россия сделать это, и сделать это добросовестно".

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Детали: Блинкен отметил, что США работают над тем, чтобы Украина находилась в выгодной позиции для заключения "максимально сильного соглашения" в 2025 году. Для этого, по его словам, необходимо усиливать военные позиции Украины, обеспечивать ее финансами, боеприпасами и поддержкой.

Прямая речь: "Это означает продолжать оказывать максимальное давление на Россию... Все, что Россия пытается сделать, занимает больше времени, стоит дороже и сложнее сделать. И, конечно, потери на поле боя колоссальные. Путин продолжает бросать этих молодых людей (российских военнослужащих - ред.) в мясорубку, которую он сам и создал".

Детали: Госсекретарь также отметил, что долгосрочный успех Украины зависит от гарантий прекращения огня на справедливых условиях. Он подчеркнул, что эти гарантии должны исключить возможность нового нападения со стороны России в будущем.

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"Если мы получим это, Украина на пути к успеху", – подчеркнул Блинкен.

По мнению Блинкена, Украина уже доказала свою силу как независимое государство, которое не удалось стереть с карты мира, несмотря на все попытки России.

Прямая речь: "Это то, что хотел сделать Путин. Он потерпел неудачу. Она может твердо стоять на собственных ногах в военном, экономическом, демократическом плане. Это лучший возможный упрек Путину. И я знаю, что президент Трамп захочет заключить хорошую сделку в будущем"