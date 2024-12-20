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Вдову Скрябина обманули на 1,5 млн: полиция объявила подозрение директору известного лейбла

Валентина РоманенкоПятница, 20 декабря 2024, 13:51
Вдову Скрябина обманули на 1,5 млн: полиция объявила подозрение директору известного лейбла
коллаж УП

Следователи Нацполиции объявили подозрение директору известного музыкального лейбла, которая обманула наследников умершего музыканта Андрея Кузьменко почти на 1,5 миллиона гривен.

Источник: пресс-служба Нацпола, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о генеральном директоре Moon Records Татьяне Корчемахе, которая после смерти Кузьмы Скрябина получила права на все его творчество от вдовы артиста Светланы Бабийчук.

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Фирма жены погибшего предоставила лицензию на любое воспроизведение всех его песен лейблу звукозаписи, который продюсирует известных украинских артистов.

Заключенное между ними соглашение предусматривало, что 70% дохода от использования интеллектуальной собственности певца будет получать его жена, а 30% за менеджмент его активов будет получать лейбл звукозаписи.

Однако расчет вознаграждения, который отправляли фирме жены погибшего в течение трех лет с момента заключения договора, не соответствовал реальным данным на рынке цифровой дистрибуции музыки - директор лейбла звукозаписи умышленно занижала количество прослушивания музыкальных треков на стриминговых платформах и сумму вознаграждения правообладательницы, отмечают в полиции.

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Оперативники Департамента киберполиции установили, что для увеличения неправомерных доходов, лейбл звукозаписи заключил соглашение с чешской компанией, которая занимается дистрибуцией музыки. Последние уверяли владелицу произведений, что зарубежная фирма является их дочерней компанией и не берет себе никаких процентов с прибыли. На самом же деле зарубежные "партнеры" забирали до 85% прибыли, а реальное количество прослушиваний на стриминговых платформах также занижали.

По данным независимой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, цифровое распространение записей Скрябина в 2017-2019 годах должно было принести его жене не менее полутора миллиона гривен прибыли.

После проведения обысков, допросов свидетелей и потерпевших следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить директору и основателю музыкального лейбла о подозрении за мошенничество, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

музыкамошенничествополиция
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