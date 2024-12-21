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Генштаб ВСУ: за сутки ликвидировано почти 1900 российских оккупантов

Иван ДьяконовСуббота, 21 декабря 2024, 07:34
Генштаб ВСУ: за сутки ликвидировано почти 1900 российских оккупантов
фото: getty images

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 860 российских захватчиков, общие потери врага в живой силе уже достигли 772 280 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Также Силы обороны уничтожили 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы и 98 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Кроме того, украинские защитники уничтожили 85 БПЛА оперативно-тактического уровня и 4 крылатые ракеты.

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Что было раньше: По данным Генштаба, сутками ранее армия РФ потеряла 2 200 солдат, уничтожено 8 танков, 24 боевые бронированные машины (ББМ) и более сотни других единиц техники.

потери в войнеГенштабВооруженные силы Россиивойна
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