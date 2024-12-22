Россияне снова расстреляли украинских пленных - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: Лубинец ознакомился с видео, на котором видно убийство украинских военнопленных.

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Он сообщит об этом в ООН и МККК.

По словам омбудсмена, видео распространила 110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

Прямая речь Лубинца: "Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!"

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Напомним: Лубинец сообщал, что в 2024 году количество случаев расстрелов украинских бойцов россиянами почти вдвое больше, чем за два предыдущих года войны вместе.

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