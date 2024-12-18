Лубинец: За три года россияне казнили 177 военных ВСУ, в 2024 году тенденция ухудшилась

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в 2024 году количество случаев расстрелов украинских бойцов россиянами почти вдвое больше, чем за два предыдущих года войны вместе взятых.

Источник: Лубинец в интервью "Украинской правде"

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Прямая речь Лубинца: "По состоянию на сейчас (интервью записано 13 декабря - ред.) за три года полномасштабной войны подтверждено 177 случаев казни украинских военнопленных. Тенденция кардинально ухудшилась, ведь только в 2024-м официально подтверждено 109 казней".

Детали: По словам Лубинца, большинство видео с казнями украинских военных его Офис получает от украинских спецслужб, но есть случаи, когда их предоставляют военные подразделения. Также омбудсмен принимает во внимание видео, публикуемые в соцсетях, в частности, самими россиянами.

О фактах этих военных преступлений Лубинец сообщает в Международный комитет Красного Креста и ООН. Но отмечает, что МККК еще ни разу "публично или непублично обвинял россиян в фактах убийства украинских военнопленных или нанесения им пыток". Зато в официальных отчетах ООН, по словам омбудсмена, в 2024 году впервые появилась информация, что россияне казнят украинских военных.

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Российская сторона в ответ на обращение Лубинца, отметила, что "будет юридически реагировать" на эти факты.

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