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Лубинец: За три года россияне казнили 177 военных ВСУ, в 2024 году тенденция ухудшилась

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловСреда, 18 декабря 2024, 17:06
Лубинец: За три года россияне казнили 177 военных ВСУ, в 2024 году тенденция ухудшилась
Дмитрий Лубинец, фото: УП

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в 2024 году количество случаев расстрелов украинских бойцов россиянами почти вдвое больше, чем за два предыдущих года войны вместе взятых.

Источник: Лубинец в интервью "Украинской правде"

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Прямая речь Лубинца: "По состоянию на сейчас (интервью записано 13 декабря - ред.) за три года полномасштабной войны подтверждено 177 случаев казни украинских военнопленных. Тенденция кардинально ухудшилась, ведь только в 2024-м официально подтверждено 109 казней".

Детали: По словам Лубинца, большинство видео с казнями украинских военных его Офис получает от украинских спецслужб, но есть случаи, когда их предоставляют военные подразделения. Также омбудсмен принимает во внимание видео, публикуемые в соцсетях, в частности, самими россиянами.

О фактах этих военных преступлений Лубинец сообщает в Международный комитет Красного Креста и ООН. Но отмечает, что МККК еще ни разу "публично или непублично обвинял россиян в фактах убийства украинских военнопленных или нанесения им пыток". Зато в официальных отчетах ООН, по словам омбудсмена, в 2024 году впервые появилась информация, что россияне казнят украинских военных.

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Российская сторона в ответ на обращение Лубинца, отметила, что "будет юридически реагировать" на эти факты.

Что предшествовало:

  • Офис генпрокурора констатирует, что с каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных. В октябре-ноябре прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинских военнопленных, что составляет треть всех таких производств в 2024 году.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают, что количество казней украинских военнопленных увеличивается, потому что к таким действиям в отношении противника российских бойцов поощряют их командиры.

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