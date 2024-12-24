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РФ ударила баллистикой по многоквартирному дому в Кривом Роге, есть погибший, под завалами ищут людей

Роман ПетренкоВторник, 24 декабря 2024, 17:59
РФ ударила баллистикой по многоквартирному дому в Кривом Роге, есть погибший, под завалами ищут людей
фото: ОВА

Днем 24 декабря российские оккупанты ударили по Кривому Рогу в Днепропетровской области, как минимум один погибший.

Источник: Днепропетровская ОВА, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: Сначала ОВА сообщила о прилете в Кривом Роге. Затем Вилкул уточнил, что баллистическая ракета прилетела по 4-этажному жилому дому.

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Прямая речь Вилкула: "Баллистика. "Высокоточные" уроды прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры.

Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям".

Обновлено: В ОВА впоследствии рассказали о последствиях - 11 раненых. Пятерых из них достали из-под завалов.

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Шестеро в больнице, трое из них - женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина.

Трое в тяжелом состоянии, остальные средней тяжести. Среди пострадавших есть 16-летняя девочка.

Из-под завалов криворожского дома достали тело мужчины.

Разбор идет вручную, власти убеждены, что под завалами еще есть люди.

 

Что предшествовало: Российские оккупационные войска 6 декабря ударили по Кривому Рогу, сообщалось о погибших и пострадавших.

Кривой Рогракетный удар
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