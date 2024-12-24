Журналисты нашли у нардепа Кисилева 70 млн незадекларированных доходов и люксовый автомобиль

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и журналисты обнаружили у народного депутата Игоря Кисилева признаки незаконного обогащения на сумму более 70 млн гривен, данные переданы в Офис генпрокурора.

Источник: журналистское расследование Bihus.Info

Детали: Согласно расследованию, Кисилев, избранный от запрещенной партии "ОПЗЖ", проживает в элитном жилом комплексе Diamond Hill в Киеве. Стоимость такой как у него квартиры площадью 360 кв.м, в зависимости от ремонта, сейчас достигает от 2 до 5 миллионов долларов.

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Также нардеп пользуется люксовыми авто, оформленными на жену. В частности, журналисты зафиксировали, как он выезжал на Mercedes и Range Rover, оформленных на ее компанию.

Разбирая доходы и расходы семьи, расследователи заметили, что в 2023 году жена Анна Кисилева получала доход по основному месту работы от компании "ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ". Именно на эту компанию оформлен Range Rover 2023 года, на котором супруги регулярно приезжают в столичные рестораны. Журналисты зафиксировали, как семья дважды посещает комплексы отдыха: ресторан в центре и загородный комплекс "SHELEST".

Также на этом же авто Кисилевы, по данным источников издания, пересекали границу 9 июня 2024 года. Интересно, что за пределами Украины нардеп тогда пробыл аж два месяца.

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Сам депутат объяснил, что Range Rover - служебный автомобиль жены, поэтому он не обязан его декларировать.

Предыстория: В марте 2024 года журналисты выяснили, что Кисилев проживает в Киеве в дорогой квартире, но говорит, что недвижимость принадлежит семье.