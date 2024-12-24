Кривой Рог: из-под завалов спасли женщину, которая пробыла там 4 часа. Всего 15 раненых
Вторник, 24 декабря 2024, 20:36
Вечером 24 декабря в Кривом Роге из-под завалов разрушенного российскими ракетами дома спасли женщину.
Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, ОВА
Прямая речь Вилкула: "Из-под завалов достали женщину, живая, в сознании, синдром длительного сдавливания, сейчас на скорой везем в больницу.
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Медики ждут. Под завалами провела более 4 часов.
Разбирать завалы руками было единственным верным решением".
Детали: По данным ОВА, пока известно о 15 пострадавших в Кривом Роге.
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Десять из них госпитализировали. Четверо в тяжелом состоянии. Это женщины 72, 65 и 42 лет. И 78-летний мужчина.
Напомним: Днем 24 декабря российские оккупанты ударили по Кривому Рогу на Днепропетровщине, по меньшей мере один погибший.