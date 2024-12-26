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В семи странах Западной Европы резко упала готовность поддерживать Украину до победы

Иванна Костина, Александр ШумилинЧетверг, 26 декабря 2024, 13:24
В семи странах Западной Европы резко упала готовность поддерживать Украину до победы
Фото: Getty Images

Готовность поддерживать Украину "до победы" резко снизилась в Западной Европе в критическое для Киева время.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, которое приводит результаты декабрьского опроса YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании

Детали: Опрос показал, что желание общественности поддерживать Украину до победы - даже если это означает продолжение войны - резко снизилось во всех семи странах за последние 12 месяцев.

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Опрос показал, что готовность поддерживать Украину до победы над Россией остается высокой в Швеции (50%) и Дании (40%), а в Великобритании – 36%, но эти уровни снизились на 14 пунктов по сравнению с январскими показателями 57%, 51% и 50%.

За тот же период процент тех, кто предпочитает достижение мира путем переговоров, вырос до 55% с 45% в Италии, 46% (38%) в Испании, 43% (35%) во Франции и 45% (38%) в Германии, что сопровождалось соответствующим падением готовности поддерживать Украину до ее победы.

Было непонятно, отражает ли это изменение снижение интереса или растущую усталость. Во Франции, Германии и Швеции доля тех, кто желает Украине победы – и болеет за ее победу, – остается стабильной с начала 2023 года, хотя в других странах она снизилась.

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Напомним, более половины граждан Польши впервые поддержали мнение, что война в Украине должна быть закончена, даже если ей придется отказаться от части своей территории или независимости.

По данным ноябрьского опроса, подавляющее большинство граждан ЕС продолжают поддерживать закупку и поставку военного оборудования для Украины.

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