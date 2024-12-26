Антикорсуд конфисковал имущество пророссийского телеведущего Кота

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по применению санкций к бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту и конфисковал его имущество.

Источник: пресс-служба Минюста

Детали: Решение принято на заседании 25 декабря в соответствии с законом Украины "О санкциях".

Реклама:

Юрий Кот, который сейчас проживает в Москве, известен своими пророссийскими взглядами и активным сотрудничеством с российскими медиа, где он систематически распространяет антиукраинскую пропаганду. Он также является членом антиукраинских организаций "Бессмертный полк Украины" и "Комитет спасения Украины".

Согласно решению суда, в доход государства подлежат взысканию следующие активы Кота: четыре земельных участка в Житомирской области, три единицы огнестрельного оружия, автомобиль Skoda Octavia Elegance. Кроме того, конфискации подлежат имущественные права на семь телевизионных проектов.

Также суд постановил взыскать 59% доли в уставном капитале ООО "Золотая Фишка" и деньги, размещенные на счетах в коммерческом банке.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Решение суда может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня его оглашения. Право на подачу апелляционной жалобы имеют участники дела и/или их представители".