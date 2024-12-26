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В Минобороны начали тестировать передвижной пункт управления подразделениями БпЛА

Станислав ПогориловЧетверг, 26 декабря 2024, 17:53
В Минобороны начали тестировать передвижной пункт управления подразделениями БпЛА
фото: пресс-служба Минобороны

Министерство обороны Украины совместно с украинским производителем начали тестирование пункта управления подразделениями, оснащенными БпЛА, который должен работать как в стационарных условиях, так и во время движения.

Источник: пресс-служба МОУ

Дослівно: "Серед вимог Міноборони до пункту управління – максимальна автономність, оснащення сучасними засобами зв’язку та РЕБ. Новий зразок техніки має забезпечувати управління підрозділами безпілотних систем за будь-яких погодних умов, як в стаціонарний умовах, так і під час руху. Кабіна пункту буде оснащена автоматизованими робочими місцями з інтерактивною панеллю. У командира буде можливість швидко аналізувати ситуацію та оперативно ухвалювати рішення під час управління підрозділами, що підвищить ефективність їхнього застосування".

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Деталі: Повідомляється, що базою для цієї інноваційної розробки планується спеціалізований транспортний засіб підвищеної прохідності. Повнопривідне авто має вирішити завдання достаньої маневреності та руху пункту управління бездоріжжям.

Також в оборонному відомстві повідомили, що етапи реалізації проєкту супроводжує Головне управління оборонних інновацій Міноборони.

"Беспилотные подразделения значительно масштабировались и нуждаются в специализированных средствах боевого управления. Отечественные оружейники предложили техническое решение на этот запрос. Новый образец техники пройдет испытания, его оценят командиры боевых подразделений. Если разработка будет отвечать требованиям - кодифицируем и она сможет пойти в серийное производство. Мы должны технологически превосходить врага", - сказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Минобороныоружиебеспилотники
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