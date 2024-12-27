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Рютте: НАТО усилит присутствие в Балтийском море из-за инцидентов с кабелями

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 27 декабря 2024, 12:28
Рютте: НАТО усилит присутствие в Балтийском море из-за инцидентов с кабелями
Фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте после повреждения кабелей в Балтийском море заявил, что Альянс усилит свое присутствие там.

Источник: заявление Рютте после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом, пишет "Европейская правда"

Детали: Рютте сообщил в соцсети Х (Twitter), что обсудил со Стуббом расследование, которое продолжается под руководством Финляндии о возможной диверсии в отношении подводных кабелей.

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"Я выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", – отметил Марк Рютте.

Напомним, финская полиция расследует, причастно ли судно из российского "теневого флота" к повреждению электрического кабеля, проходящего между Финляндией и Эстонией.

В целом, как сообщили в Финляндии, были обнаружены перебои в работе четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые соединяют страну с Эстонией и Германией. О трех из них ранее информировали в Эстонии.

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Эстония решила вывести патрульные корабли для охраны энергетического соединения с Финляндией.

НАТОБалтия
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