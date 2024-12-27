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Азербайджан впервые заявил, что катастрофа самолета AZAL произошла из-за поражения оружием

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 27 декабря 2024, 16:44
Азербайджан впервые заявил, что катастрофа самолета AZAL произошла из-за поражения оружием
Фото: Getty Images

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета "Азербайджанских авиалиний", который разбился в Казахстане, свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

Источники: заявление Набиева, которое приводит азербайджанское издание Report, пишет "Европейская правда"

Детали: Набиев рассказал, что члены следственной комиссии были направлены в город Актау в Казахстане для ознакомления с подробностями аварии на месте и состоянием пострадавших.

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По словам министра, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники рассказали, что услышали взрыв, находясь над Грозным.

"Один из бортпроводников получил ранение руки. Также, по кадрам из социальных сетей и СМИ, видно, что одна женщина получила травмы руки и ноги. На крыле самолета обнаружены отверстия, а внутри воздушного судна зафиксированы повреждения фюзеляжа и следы от осколков. Пострадавшие граждане России также сообщили, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, звуки взрывов раздавались снаружи, после чего что-то ударило по самолету", – сказал Набиев.

По словам министра, после аварии в прессе звучала версия о столкновении самолета с птицами.

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"Однако предварительные выводы экспертов указывают на наличие внешнего вмешательства. Об этом свидетельствуют вид обломков самолета на земле и свидетельства очевидцев. Тип оружия, использованного во время вмешательства, будет установлен следствием", – отметил Набиев.

Министр также добавил, что при анализе траектории полета самолета можно увидеть, что он изменил курс на Актау через Махачкалу.

"Кроме этого, следствие установит, по какой причине пилот принял решение об аварийной посадке. Также предстоит прояснить вопрос с отключением GPS на борту самолета", – добавил министр.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся „внешнему физическому и техническому вмешательству".

"Азербайджанские авиалинии" остановили рейсы в ряд российских городов после катастрофы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что Россия пыталась скрыть следы сбивания азербайджанского самолета и призвал к справедливому расследованию авиакатастрофы.

АзербайджанавиаРосcия
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