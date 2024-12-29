Правитель России Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить организации "Талибан" и "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из списка террористических, создавая правовую основу для изменений в отношениях с этими группировками.

Источник: ISW

Детали: Подписанный указ позволяет российскому правительству исключать организации из списка террористических. В частности, речь идет о "Талибане", который руководит Афганистаном, и ХТШ, которое недавно захватило власть в Сирии. Этот шаг рассматривается как часть стратегии России по укреплению отношений с этими группировками.

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По словам российских "военкоров", такие действия будут способствовать политическому и экономическому сближению между Россией и "Талибаном", в частности открытию новых торговых путей через Афганистан. Указ также создает возможности для взаимодействия России с временным сирийским правительством, возглавляемым ХТШ. Аналитики пишут, что это позволит России сохранить военные базы в Сирии и обеспечить их безопасность.

Ключевые выводы: