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Спасатели в Покровске попали под повторный обстрел россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 декабря 2024, 11:47
Спасатели в Покровске попали под повторный обстрел россиян
фото: ГСЧС

В Покровске Донецкой области чрезвычайники в очередной раз попали под повторный вражеский обстрел во время ликвидации пожара.

Источник: ГСЧС

Детали: Уточняется, что 28 декабря российские оккупанты обстреляли частный сектор города, попав в жилой дом.

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В результате попадания возник пожар.

Спасатели локализовали возгорание, однако, из-за повторного вражеского обстрела и угрозы жизни личного состава, ликвидацию пожара пришлось приостановить.

ГСЧС
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