Спасатели в Покровске попали под повторный обстрел россиян

В Покровске Донецкой области чрезвычайники в очередной раз попали под повторный вражеский обстрел во время ликвидации пожара.

Источник: ГСЧС

Детали: Уточняется, что 28 декабря российские оккупанты обстреляли частный сектор города, попав в жилой дом.

Реклама:

В результате попадания возник пожар.

Спасатели локализовали возгорание, однако, из-за повторного вражеского обстрела и угрозы жизни личного состава, ликвидацию пожара пришлось приостановить.