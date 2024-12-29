Спасатели в Покровске попали под повторный обстрел россиян
Воскресенье, 29 декабря 2024, 11:47
В Покровске Донецкой области чрезвычайники в очередной раз попали под повторный вражеский обстрел во время ликвидации пожара.
Источник: ГСЧС
Детали: Уточняется, что 28 декабря российские оккупанты обстреляли частный сектор города, попав в жилой дом.
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В результате попадания возник пожар.
Спасатели локализовали возгорание, однако, из-за повторного вражеского обстрела и угрозы жизни личного состава, ликвидацию пожара пришлось приостановить.