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Алиев заявил, что Азербайджанский самолет был атакован с земли и обвинил Россию в бредовых версиях

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 декабря 2024, 13:19
Алиев заявил, что Азербайджанский самолет был атакован с земли и обвинил Россию в бредовых версиях
алиев, фото с сайта президента азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines который потерпел бедствие над территорией РФ, был обстрелян с земли.

Источник: Алиев, которого цитирует ТАСС, азербайджанское издание Caliber, "Медуза"

Детали: Разбившийся в Актау самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли", заявил Алиев.

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Подчеркнув, что самолет был сбит не специально, Алиев сказал, что признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности – все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять (России - ред.)

"К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", сказал глава Азербайджана.

Напомним: Накануне глава России Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.

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АзербайджанРосcияАлиевПутин
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