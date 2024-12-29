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Алиев требует от РФ компенсации и признания вины за сбитый самолет

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 декабря 2024, 13:55
Алиев требует от РФ компенсации и признания вины за сбитый самолет
фото: Caliber

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще 27 декабря потребовал извинений и признания вины от российской стороны.

Источник: местное издание Caliber

Прямая речь Алиева: "В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину.

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В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия.

Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения".

Напомним: 

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  • Накануне глава России Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.
  • 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
  • "Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

АлиевАзербайджанРосcияПутин
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