Алиев требует от РФ компенсации и признания вины за сбитый самолет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще 27 декабря потребовал извинений и признания вины от российской стороны.

Источник: местное издание Caliber

Прямая речь Алиева: "В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину.

Реклама:

В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия.

Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения".

Напомним:

РЕКЛАМА: