Алиев требует от РФ компенсации и признания вины за сбитый самолет
Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще 27 декабря потребовал извинений и признания вины от российской стороны.
Источник: местное издание Caliber
Прямая речь Алиева: "В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину.
В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия.
Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения".
Напомним:
- Накануне глава России Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.
- 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
- "Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".