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DeepState обновил карту и сообщил о продвижении врага в Донецкой области

Ольга ГлущенкоВторник, 3 декабря 2024, 01:08
DeepState обновил карту и сообщил о продвижении врага в Донецкой области
карта DeepState

Аналитики проекта DeepState в ночь на 3 декабря обновили карту, сообщив, что россияне продвинулись в Старых Тернах и Курахово в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки и Пушкино".

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Детали: Кроме того, в сообщении DeepState добавили, что уточнили линию соприкосновения у Нового Комара.

Что предшествовало: прошлой ночью DeepState также сообщал о продвижении врага в Курахово.

В понедельник вечером Генштаб сообщил, что на Кураховском направлении враг 67 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Катериновка, Антоновка и Гановка, два боестолкновения - продолжаются.

Донецкая областьвойна
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