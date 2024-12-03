Из-за попадания вражеского БпЛА в объект энергетики часть Тернополя без света – мэр

последствия атаки российского дрона на Тернополь в ночь на 3 декабря, фото: ГСЧС

В ночь на 3 декабря вражеский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры Тернополя, часть города осталась без электроэнергии.

Источник: городской голова Тернополя Сергей Надал, начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода и ГСЧС в Telegram

Прямая речь: "Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества. Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки".

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Детали: Надал призвал тернополян зарядить телефоны и пополнить запасы воды.

фото ГСЧС

Дополнено: Утром начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что в результате удара на территории предприятия возник пожар. Спасатели оперативно потушили возгорание.

"Пострадавших нет. Однако снова возникли проблемы с электричеством. Специалисты работают над ликвидацией последствий", – сообщил Негода.

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В ГСЧС добавили, что на месте работали 34 спасателя и 11 единиц специальной техники.

фото ГСЧС

Что предшествовало: Российские войска вечером 2 декабря запустили на территорию Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога в Тернополе продолжалась с 1:26 до 4:07.

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