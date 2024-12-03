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ГБР задержало экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Емельянова

Валентина РоманенкоВторник, 3 декабря 2024, 14:31
ГБР задержало экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Емельянова
Артур Емельянов. фото - Судебно-юридическая газета

Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова и сообщило ему о подозрении в участии в преступной организации и получении взятки.

Источник: ГБР, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины (по данным УП - Емельянову), который вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях.

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Установлено, что бывший судья, а ныне адвокат, входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и тому подобное.

Они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах. Организатор "бизнеса" - тоже бывший чиновник Высшего хозяйственного суда Украины (по данным УП, экс-председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков -ред.) - незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, которые выполняли "пожелания заказчиков"".

 
фото ОГП

Детали: В ГБР отмечают, что служители Фемиды поставили этот процесс на поток и в течение длительного времени фактически сделали невозможным принятие решений суда по большинству дел без взяток.  Ранее организатор (Татьков) был объявлен в розыск, ему и ряду других участников преступной схемы было сообщено о подозрении в том числе за создание и участие в преступной организации.

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В Бюро добавляют, что работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается.

Отмечается, что Емельянова подозревают в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией (ч. 1 ст. 255 УК Украины (в редакции закона № 2341-III от 05.04.2001); получении взятки ч. 2 ст. 368 УК Украины (в редакции Закона № 2341-III от 05.04.2001).

Санкция указанных статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В отношении экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

 
фото огп

Обновлено: Сам Емельянов на своей странице в Facebook подтвердил, что его задержали 2 декабря на въезде в столицу. Обвинения и подозрение он называет "фейковыми и заказными" и планирует отстаивать свою позицию в суде.

Предыстория:

  • 3 марта 2021 года Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".
  • В свое время Емельянов вместе с женой фигурировал в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".
  • В октябре 2018 года в то время народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что прокуратура Австрии подозревает скандального украинского судью Артура Емельянова и его жену Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.
  • В этот же период Служба безопасности заявляла, что разоблачила судью на финансировании террористических организации в ОРДЛО. Однако официального подозрения судье тогда не объявили. Впоследствии СБУ удалила свое сообщение, а на запросы УП правоохранители не сообщали никаких деталей.

ГБРсудОфис генпрокурора
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