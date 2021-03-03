Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".

Источник: сайт ВСП

Дословно: "2 марта Высший совет правосудия решил уволить Емельянова Артура Станиславовича с должности судьи Высшего хозяйственного суда на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции – совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, которое несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности".

Детали: Представление об увольнении судьи поступило от Второй Дисциплинарной палаты ВСП. Его подали еще 4 июня 2018 года.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что в то время председатель Совета судей хозяйственных судов и заместитель председателя Высшего хозсуда Емельянов использовал свое служебное положение и оказывал неправомерное влияние на судей Хозяйственного суда Киева.

Кроме того, он вмешивался в решение конкретных судебных дел судьей Хозяйственного суда, препятствовал осуществлению судами правосудия, оказывал "давление на судей путем побуждения, угроз, шантажа и другого противоправного влияния".

Вторая Дисциплинарная палата ВРП посчитала, что увольнение Емельянова является пропорциональным совершенному им и оправданным с учетом времени, прошедшего с момента совершения им указанных действий.

Высший совет правосудия данное решение Второй Дисциплинарной палаты поддержал.

В ВСП добавили, что Большая Палата Верховного Суда, которая рассматривала жалобу судьи Емельянова на решение ВСП, 11 апреля 2019 года решение Высшего совета правосудия оставила без изменений.

Также отмечается, что рассмотрение вопроса об увольнении Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда в 2019-2020 годах 5 раз откладывали из-за рассмотрения дела в Верховном Суде, а также из-за рассмотрения жалоб в Высшем совете правосудия.

Предыстория: