Судье Емельянову с женой грозит до 5 лет тюрьмы в Австрии - Лещенко

Прокуратура Австрии подозревает скандального украинского судью Артура Емельянова и его жену Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.

Об этом написал народный депутат Сергей Лещенко в Facebook.

"Одиозный судья Артур Емельянов, который так и не понес никакого наказания за годы правления Петра Порошенко и даже не был уволен, теперь попался в Австрии. Согласно документу венской прокуратуры, Емельянов под следствием в Австрии по статьям 105 (абзац 1) и 106 Уголовного кодекса Австрии - "принуждение к совершению преступления путем насилия или угрозы", - отметил Лещенко.

Он добавил, что под следствием находится также и жена судьи, с которой он якобы расстался, чтобы спрятать концы украинских уголовных дел в воду.

Лещенко рассказал, что статья 105, абзац 1 Уголовного кодекса Австрии выглядит так: Тот, кто принуждает другое лицо путем насилия или реальной угрозы к действию, попустительству или бездеятельности, наказывается лишением свободы до одного года или штрафом.

При этом статья 106 - тяжкие формы понуждения.

"В этой статье три части. Наказанием в виде лишения свободы от 6 месяцев до 5 лет карается тяжкая форма принуждения, которая связана с угрозой смерти, телесных повреждений, похищения (абз 1), пребывания лица из-за принуждения длительное время в мучительных состояниях (абз. 2) или если лицо вовлечено из-за принуждения в проституцию, порнографию или же выполняет такие действия (бездействие), которые затрагивают его важные личные интересы (абз. 3)", - написав Лещенко.

Нардеп напомнил, что судья Емельянов стал синонимом коррупции в хозяйственных судах Украины. При этом у него обнаружены счета в Лихтенштейне, гостиницы в Австрии, а его деньги крутятся в контрафактном табаке, который начало производить окружение Николая Мартыненко в Желтых Водах.

Ранее сообщалось, что Светлана Емельянова инвестирует в контрафактный табачный бизнес.

Служба безопасности заявляла, что разоблачила Емельянова на финансировании террористических организаций в ОРДЛО.

После этого бывший заместитель председателя Высшего хозсуда Украины Артур Емельянов подал в суд на "Украинскую правду".

4 июня 2018 года Высший совет правосудия временно отстранил Артура Емельянова от правосудия.

Его подозревают в коррупции и давления на судей.

Кроме того, Емельянов вместе с женой фигурирует в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".

В октябре "Схемы" сообщали, что бывшая жена судьи Высшего хозсуда Емельянова Светлана владеет элитной недвижимостью в разных уголках мира: виллой в Анталии, апартаментами в Дубае, двумя отелями в Вене, а также фирмой, которая управляет тремя отелями во Франкфурте-на-Майне (Германия).

В марте 2018 года народный депутат Андрей Денисенко обратился в СБУ с запросом относительно Емельянова, его бывшего руководителя Виктора Татькова и других лиц.

Нардеп утверждал, что 15 подконтрольных Емельянову и Татькову фирм, зарегистрированных в оккупированном Донецке, продолжают осуществлять свою хозяйственную деятельность и платить боевикам "налоги".