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Перспективы для инвестиций внутри страны

Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство национального единства

Александр ШумилинВторник, 3 декабря 2024, 17:03
Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство национального единства
Фото: Getty Images

Кабинет министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции и временного оккупированных территорий и назначили на должность нового вице-премьер-министра.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Детали: Во вторник, 3 декабря, правительство приняло решение об изменении названия Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Министерство национального единства Украины. На должность вице-премьер-министра назначил Алексея Чернышева.

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Прямая речь Шмыгаля: "С первого дня российского вторжения единство было нашим главным оружием. Единство внутри страны, единство с нашими партнерами, единство украинцев по всему миру. Это институциональное усиление поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции".

По словам Шмыгаля, новый вице-премьер-министр уже в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные KPI (ключевых результативных индикаторов).

Предыстория:

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  • На заседании 3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.
  • 19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Министерство единства украинцев, деятельность которого среди прочего будет направлена на возвращение граждан.
  • С 2022 года Чернышов является председателем правления и CEO НАК "Нафтогаз Украины".

Кабинет министров
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