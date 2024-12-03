Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство национального единства
Кабинет министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции и временного оккупированных территорий и назначили на должность нового вице-премьер-министра.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram
Детали: Во вторник, 3 декабря, правительство приняло решение об изменении названия Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Министерство национального единства Украины. На должность вице-премьер-министра назначил Алексея Чернышева.
Прямая речь Шмыгаля: "С первого дня российского вторжения единство было нашим главным оружием. Единство внутри страны, единство с нашими партнерами, единство украинцев по всему миру. Это институциональное усиление поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции".
По словам Шмыгаля, новый вице-премьер-министр уже в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные KPI (ключевых результативных индикаторов).
Предыстория:
- На заседании 3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.
- 19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Министерство единства украинцев, деятельность которого среди прочего будет направлена на возвращение граждан.
- С 2022 года Чернышов является председателем правления и CEO НАК "Нафтогаз Украины".