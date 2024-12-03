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Президент Южной Кореи анонсировал, что правительство отменит военное положение

Татьяна ОлейникВторник, 3 декабря 2024, 21:58
Президент Южной Кореи анонсировал, что правительство отменит военное положение
Фото - Getty Images

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено на заседании правительства.

Источник: Reuters, Yna

Детали: Он пояснил, что военное положение объявил "с твердым желанием спасти страну от антигосударственных сил", которые, по его словам, пытались "парализовать основные государственные функции и разрушить конституционный порядок либеральной демократии".

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Однако после обращения парламента военное положение будет отменено.

Прямая речь: "Мы выведем войска и немедленно примем на заседании Кабинета министров обращение Национальной ассамблеи и отменим военное положение".

Обновлено: Позже стало известно, что правительство Южной Кореи отменило военное положение в стране.

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Оппозиция требует от президента Юн Сок Йоля уволить министра обороны и объяснить причины введения военного положения. Самого президента обвиняют в госизмене и требуют его отставки.

Что этому предшествовало: Во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Юн не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.

Национальная ассамблея Южной Кореи в среду проголосовала за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение.

Южная КореяВоенное положение
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