США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Германия и США пока не готовы поддержать предоставление Украине официального приглашения для вступления в НАТО.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник в Альянсе

Детали: По словам собеседника, позиция США и Германии является ключевым препятствием для рассмотрения этого вопроса.

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Дословно: "Проблема лежит в основном в плоскости США и Германии. Мы можем только догадываться, что их больше всего беспокоит, но вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня".

Детали: Кроме того, источник сообщил, что против приглашения Украины выступают также Словакия и Венгрия. "Но это видно из заявлений их политиков", – говорится в публикации.

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