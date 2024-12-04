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Перспективы для инвестиций внутри страны

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Иван ДьяконовСреда, 4 декабря 2024, 00:50
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
Фото: Getty Images

Германия и США пока не готовы поддержать предоставление Украине официального приглашения для вступления в НАТО.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник в Альянсе

Детали: По словам собеседника, позиция США и Германии является ключевым препятствием для рассмотрения этого вопроса.

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Дословно: "Проблема лежит в основном в плоскости США и Германии. Мы можем только догадываться, что их больше всего беспокоит, но вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня".

Детали: Кроме того, источник сообщил, что против приглашения Украины выступают также Словакия и Венгрия. "Но это видно из заявлений их политиков", – говорится в публикации.

Предыстория: 

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  • 3 ноября в Брюсселе проходит Совет Украина-НАТО. Перед этим заседанием от президента Зеленского впервые прозвучали заявления, что Украина может вступить в НАТО с частичным действием ст.5, однако эта идея пока не детализирована.
  • 28 ноября стало известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к своим коллегам из НАТО с призывом пригласить Украину в Альянс: "Я призываю вас принять решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года", – говорится в заявлении.
  • Министерство иностранных дел Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ. Документ подчеркивает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству в НАТО.
  • 1 декабря США отрицали возможность возвращения ядерного оружия в арсенал Украины.

НАТОУкраина
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