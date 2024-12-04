Люксембург выступил против членства Украины в НАТО – Spiegel

Ксавье Беттель (справа) в разговоре с Анналеной Бербок и своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался против членства Украины в НАТО.

Источник: Spiegel

Детали: Высказывания министра прозвучали во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, которая состоялась 3 декабря в Брюсселе. Беттель отметил, что не поддерживает идею членства Украины в Альянсе, объясняя свою позицию риском немедленного возникновения новых конфликтов.

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Прямая речь Беттеля: "Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность".

Детали: В то же время, Беттель высказался в поддержку перспективы Украины стать членом Европейского Союза.

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