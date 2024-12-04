Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Люксембург выступил против членства Украины в НАТО – Spiegel

Иван ДьяконовСреда, 4 декабря 2024, 05:27
Люксембург выступил против членства Украины в НАТО – Spiegel
Ксавье Беттель (справа) в разговоре с Анналеной Бербок и своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался против членства Украины в НАТО.

Источник: Spiegel

Детали: Высказывания министра прозвучали во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, которая состоялась 3 декабря в Брюсселе. Беттель отметил, что не поддерживает идею членства Украины в Альянсе, объясняя свою позицию риском немедленного возникновения новых конфликтов.

Реклама:

Прямая речь Беттеля: "Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность".

Детали: В то же время, Беттель высказался в поддержку перспективы Украины стать членом Европейского Союза.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Вечером 3 декабря СМИ сообщили, что Германия и США пока не готовы поддержать предоставление Украине официального приглашения для вступления в НАТО. Против приглашения Украины выступают также Словакия и Венгрия.
  • 3 ноября в Брюсселе проходит Совет Украина-НАТО. Перед этим заседанием от президента Зеленского впервые прозвучали заявления, что Украина может вступить в НАТО с частичным действием ст.5, однако эта идея пока не детализирована.
  • 28 ноября стало известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к своим коллегам из НАТО с призывом пригласить Украину в Альянс: "Я призываю вас принять решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года", – говорится в заявлении.
  • МИД Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ. Документ подчеркивает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству в НАТО.

НАТОЛюксембургЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРоссия ведет переговоры с новыми властями Сирии, чтобы сохранить 2 военные базы – Bloomberg

Графики отключения света на пятницу: энергетики обнародовали ограничения

уточненоТрамп в ноябре заявил, что "категорически против" ударов ракетами США вглубь России

Руками ГУР убит конструктор Минобороны РФ, разрабатывавший новые дроны – источники

Энергетики по-новому будут отключать свет для украинцев: в "Укрэнерго" рассказали подробности

Все новости...
НАТО
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
"Он ошибается": генсек НАТО перечислил, почему Путин не заинтересован в мире
На встрече НАТО планируют обсуждать помощь Украине, а не ее членство – генсек
Последние новости
19:16
Генсек НАТО: В обсуждениях о мирном соглашении по Украине есть маленькая проблема
19:04
Российские шпионы используют инструменты киберпреступников для атак на украинскую оборону – Microsoft
19:03
Антимонопольный комитет разрешил Тигипко купить "Идея Банк"
19:01
Верховный суд окончательно уволил своего экс-главу Князева с должности судьи
19:00
фотоРоссияне весь день обстреливали Никопольский район, есть пострадавшая
18:40
Суд Нидерландов подтвердил незаконность захвата РФ активов "Приватбанка" в Крыму
18:31
футбол4 интриги матча Реал "Сосьедад" – "Динамо"
18:30
МИД Эстонии выделит дополнительные 200 тысяч евро для помощи Украине
18:28
фотоРоссия ведет переговоры с новыми властями Сирии, чтобы сохранить 2 военные базы – Bloomberg
18:25
Все новости...
Реклама:
Реклама: