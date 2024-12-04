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Оппозиция Южной Кореи планирует обвинить президента в госизмене – СМИ

Ирина БалачукСреда, 4 декабря 2024, 08:26
Оппозиция Южной Кореи планирует обвинить президента в госизмене – СМИ
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото Yonhap

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планирует обвинить президента Юн Сок Йоля, который накануне объявил о введении военного положения в стране, в государственной измене и запустить процедуру импичмента.

Источник: южнокорейское информагентство Yonhap  

Дословно агентство: "Главная оппозиционная Демократическая партия заявила, что выдвинет обвинения в государственной измене против Юна, а также его министров обороны и внутренних дел, и объявит им импичмент, чтобы привлечь их к ответственности за эти действия".

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Детали: Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мэн назвал объявление военного положения "незаконным", и заявил, что Юн "больше не является президентом" Южной Кореи.

Парламент должен проголосовать за начало процедуры импичмента в течение 72 часов после того, как предложение будет вынесено на пленарное заседание. Для этого необходимо большинство в две трети голосов в парламенте, состоящем из 300 депутатов.

Агентство отмечает, что Демократическая партия и другие небольшие оппозиционные партии вместе имеют 192 места, а это означает, что по крайней мере восемь из 108 депутатов от правящей партии должны поддержать импичмент, чтобы его приняли.

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В случае успеха, дальше решение о том, является ли отстранение Юна от должности оправданным, будет выносить Конституционный суд.

На время рассмотрения дела в суде конституционные полномочия Юна будут приостановлены. Президентские обязанности возьмет на себя премьер-министр Хан Дак Су.

Предыстория: 

  • 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
  • Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение.
  • После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено на заседании правительства.

Южная Кореягосизменаимпичмент
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