Оппозиция Южной Кореи планирует обвинить президента в госизмене – СМИ

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планирует обвинить президента Юн Сок Йоля, который накануне объявил о введении военного положения в стране, в государственной измене и запустить процедуру импичмента.

Источник: южнокорейское информагентство Yonhap

Дословно агентство: "Главная оппозиционная Демократическая партия заявила, что выдвинет обвинения в государственной измене против Юна, а также его министров обороны и внутренних дел, и объявит им импичмент, чтобы привлечь их к ответственности за эти действия".

Реклама:

Детали: Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мэн назвал объявление военного положения "незаконным", и заявил, что Юн "больше не является президентом" Южной Кореи.

Парламент должен проголосовать за начало процедуры импичмента в течение 72 часов после того, как предложение будет вынесено на пленарное заседание. Для этого необходимо большинство в две трети голосов в парламенте, состоящем из 300 депутатов.

Агентство отмечает, что Демократическая партия и другие небольшие оппозиционные партии вместе имеют 192 места, а это означает, что по крайней мере восемь из 108 депутатов от правящей партии должны поддержать импичмент, чтобы его приняли.

РЕКЛАМА:

В случае успеха, дальше решение о том, является ли отстранение Юна от должности оправданным, будет выносить Конституционный суд.

На время рассмотрения дела в суде конституционные полномочия Юна будут приостановлены. Президентские обязанности возьмет на себя премьер-министр Хан Дак Су.

Предыстория: