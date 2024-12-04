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В российском плену погиб мэр Днепрорудного, которого оккупанты похитили в начале войны

Станислав ПогориловСреда, 4 декабря 2024, 09:55
В российском плену погиб мэр Днепрорудного, которого оккупанты похитили в начале войны
мэр Днепрорудного Евгений Матвеев, фото: Федоров в Telegram

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в российском плену погиб мэр областного города Днепрорудное Евгенй Матвеев, которого захватчики похитили в марте 2022 года.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А потом взяли в плен и городского голову - Евгения Матвеева. 2 года и 8 месяцев он находился в плену у оккупантов и был замучен".

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Детали: По словам главы области, во время последнего обмена тело погибшего вернули Украине.

Что предшествовало:

  • О том, что мэра Днепрорудного похитили российские захватчики, стало известно 13 марта 2022 года.
  • 29 ноября в Украину вернули тела 502 павших защитников с Донецкого, Луганского и Запорожского направлений, а также с территории РФ.

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