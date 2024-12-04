В российском плену погиб мэр Днепрорудного, которого оккупанты похитили в начале войны

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в российском плену погиб мэр областного города Днепрорудное Евгенй Матвеев, которого захватчики похитили в марте 2022 года.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А потом взяли в плен и городского голову - Евгения Матвеева. 2 года и 8 месяцев он находился в плену у оккупантов и был замучен".

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Детали: По словам главы области, во время последнего обмена тело погибшего вернули Украине.

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