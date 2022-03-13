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Россияне похитили мэра Днепрорудного: это уже второй раз в Запорожской области

Елена РощинаВоскресенье, 13 марта 2022, 10:08
Евгений Матвеев, фото - Запорожские вести, zv.zp.ua

Российские захватчики похитили Евгения Матвеева – мэра Днепрорудного, что в Запорожской области.

Источник: глава Запорожской ОГА Александр Старух

Прямая речь: "Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеев Евгений Сергеевич".

Напомним: Днепрорудное – город в Васильевском районе Запорожской области.

Это уже второе похищение мэра в Запорожской области.

11 марта российские оккупанты похитили городского главу захваченного Мелитополя Ивана Федорова. После этого депутат от "Оппозиционного блока" Галина Данильченко заявила, что создает комитет народных избранников, который будет руководить Мелитополем.

Темы: ЗапорожьевойнаРосcияоккупация
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