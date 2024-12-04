Криминальный авторитет времен Януковича, организовывавший "титушек", вербует зэков на войну
Подозрения получили участники преступной группировки во главе с криминальным авторитетом времен экс-президента Виктора Януковича, которые вербовали заключенных на временно оккупированной территории Донецкой области воевать против Украины.
Источник: Нацполиция, СБУ, Донецкая областная прокуратура
Детали: Организовал деятельность преступной группы, участники которой активно поддерживают действия страны-агрессора, 46-летний Армен Саркисян, известный в преступных кругах как криминальный авторитет по прозвищу "Армен Горловский". Он длительное время скрывается на временно оккупированной территории Донецкой области, тесно сотрудничая с ФСБ РФ.
Так называемый смотрящий за временно оккупированными территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей помогал оккупационным властям создавать незаконные вооруженные формирования из числа заключенных. Саркисян находится в международном розыске с 2014 года за организацию убийств в центре Киева.
В сентябре 2022 года по указанию ФСБ, используя свой авторитет среди местного криминалитета и представителей оккупационной власти, фигурант создал незаконное вооруженное формирование на территории города Горловки - "отдельный батальон специального назначения "АрБат". Его основу составляют рецидивисты, которые отбывали свои сроки в тюрьмах Донецкой области за совершение тяжких преступлений - убийств и разбоев.
Кроме того, с помощью подконтрольных фирм Саркисян вместе с сообщниками обеспечивают вооруженные силы так называемой "ДНР" материалами для строительства защитных сооружений, блиндажей и окопов, оборудованием и удовлетворяют другие потребности оккупантов на передовой.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры трем гражданам заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности и пособничестве государству-агрессору
Сейчас продолжаются мероприятия с целью задержания и наказания злоумышленников за совершенные преступления против нашего государства.
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"Начальник титушек". Что известно об Армене "Горловском" Саркисяне
Предыстория:
- Уроженец ныне оккупированной Горловки Армен Саркисян с 2014 года находится в розыске по подозрению в организации "титушек" Майдана. По данным следствия, 17 февраля 2014-го, действуя в интересах экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и своих бизнес-партнеров, он поручил Юрию Крысину найти 200-300 человек для "охраны общественного порядка" в правительственном квартале, что привело к убийству журналиста Вячеслава Веремия.
- По словам Юрия Крысина, он тогда получил 20 тысяч долларов от Армена Саркисяна "за охрану правительственного квартала". Крысин раздал по 1000 гривен соучастникам, а остальное оставил себе. Украинский суд приговорил Юрия Крысина к 5 годам лишения свободы. Впоследствии он получил второй приговор по подозрению в организации пыток активистов Майдана по указанию бизнесмена времен Януковича, который скрывается в РФ Алексея Чеботарева.
- Во времена Януковича Саркисян был влиятельным криминальным авторитетом по прозвищу "Армен Горловский", приближенным к экс-депутату от "Партии регионов" Юрию Иванющенко (Юра Енакиевский). Саркисяна также называют теневым надзирателем всего бизнеса в оккупированной Горловке. Там он имеет собственные кафе и организовывает открытие боксерских клубов. По данным ГУР, с 24 февраля 2022 года он занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины.
- В 2018 году украинские правоохранители сообщили о якобы задержании Саркисяна во Франции, однако - потом заявили, что это не тот человек. Информацию о задержании опроверг и сам подозреваемый, отметив, что находится в России.
- Также СМИ публиковали фото Армена Саркисяна с правой рукой главы Чечни Рамзана Кадырова, депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым.