Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В российском плену остаются по меньшей мере 6 мэров городов и глав общин - Зеленский

Алена МазуренкоЧетверг, 5 декабря 2024, 14:42
В российском плену остаются по меньшей мере 6 мэров городов и глав общин - Зеленский
фото: ОП

В российском плену находятся по меньшей мере шесть мэров украинских городов и глав общин, президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество приложить все усилия, чтобы вернуть людей из неволи.

Источник: Зеленский в обращении на конференции, посвященной правозащитной работе, Офис президента

Прямая речь: "Сейчас в российском плену по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не виноваты, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го. Мы делаем все, чтобы их вернуть.

Реклама:

3767 украинцев и украинок уже вернули из плена. Мы привлекаем для этого посредников. Ищем различные переговорные, политические и юридические возможности.

И мы считаем, что преступление - не только то, что стольких наших людей Россия удерживает в плену, издевается над ними, но и то, что многие в мире до сих пор не прилагают всех усилий, чтобы прекратить это преступление, вернуть людей и наказать Россию за все принесенное ее войной".

Детали: Зеленский напомнил, что на днях в российском плену погиб мэр одного из оккупированных украинских городов - мэр Днепрорудного, что в Запорожье Евгений Матвеев. Он был захвачен в плен еще в марте 22-го года.

РЕКЛАМА:

По его словам, мир мало реагирует на то, что в России делают с украинскими пленными: "До сих пор немного в мире голосов, которые говорят о похищенных Россией украинских детях. Почти никакой реакции нет и на то, во что российское присутствие превратило наши земли, наши территории, которые временно оккупированы".

Президент считает, что даже самые масштабные российские преступления войны постепенно забываются многими в мире и в Европе: "Забываются именно на политических уровнях, на уровне тех, кто мог бы принять решение или быть активными, чтобы все исправить".

Он добавил, что Украина вынуждена фактически сражаться за создание спецтрибунала против России.

Зеленский также раскритиковал помощь от ООН или Международного комитета Красного Креста в защите и возвращении украинских пленных в России. По его словам, такой помощи совсем не много.

Напомним:

  • Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в российском плену погиб мэр областного города Днепрорудное Евгенй Матвеев, которого захватчики похитили в марте 2022 года.
  • Так называемый суд на оккупированный части херсонской области приговорил к 12 годам колонии строгого режима за "шпионаж" депутата Каховского горсовета Игоря Протоковило, которого российские захватчики похитили весной 2022 года.

пленныеУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоТеракт в Днепре 14 декабря: полиция и СБУ задержали подозреваемого, виден российский след

В воскресенье отключения будут действовать 14 часов

NYT: Украинские власти отложили соглашение с США в сфере полезных ископаемых, чтобы его заключил Трамп

В Грузии утвердили президентом кандидата от партии власти

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

Россия атаковала 132 БПЛА, из них 58 сбиты

Все новости...
пленные
Запугивание, похищение родственников, пытки. Как россияне преследуют и держат в плену украинских журналистов
Кадыров пригрозил использовать украинских пленных как живой щит от беспилотников
В российском плену погиб мэр Днепрорудного, которого оккупанты похитили в начале войны
Последние новости
02:08
Литовская спортсменка, которую наказали за антироссийскую футболку, послала Путина "к черту"
01:46
Из-за стрельбы на севере Франции погибли пять человек – СМИ
01:28
обновляетсяРоссияне атакуют Украину ударными БпЛА
00:30
Федоров о наступлении россиян на Запорожье: Это – все вражеская ИПСО
00:10
Украинка Максименко завоевала золото Кубка мира по фехтованию на шпагах среди юниорок в Испании
23:35
В воскресенье прогнозируют небольшой снег, на дорогах местами гололедица
23:29
"Когда я плакала, воспитательница изо всех сил щипала меня за живот". История жизни девушки, изуродованной интернатом
22:40
Генштаб: На фронте более 270 боев, больше всего – на Курском и Северском направлениях
22:23
Умеров договорился с США об углублении сотрудничества в сфере кибербезопасности
21:56
Власти Тбилиси перенесли открытие "елки"
Все новости...
Реклама:
Реклама: