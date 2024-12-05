В российском плену остаются по меньшей мере 6 мэров городов и глав общин - Зеленский

В российском плену находятся по меньшей мере шесть мэров украинских городов и глав общин, президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество приложить все усилия, чтобы вернуть людей из неволи.

Источник: Зеленский в обращении на конференции, посвященной правозащитной работе, Офис президента

Прямая речь: "Сейчас в российском плену по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не виноваты, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го. Мы делаем все, чтобы их вернуть.

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3767 украинцев и украинок уже вернули из плена. Мы привлекаем для этого посредников. Ищем различные переговорные, политические и юридические возможности.

И мы считаем, что преступление - не только то, что стольких наших людей Россия удерживает в плену, издевается над ними, но и то, что многие в мире до сих пор не прилагают всех усилий, чтобы прекратить это преступление, вернуть людей и наказать Россию за все принесенное ее войной".

Детали: Зеленский напомнил, что на днях в российском плену погиб мэр одного из оккупированных украинских городов - мэр Днепрорудного, что в Запорожье Евгений Матвеев. Он был захвачен в плен еще в марте 22-го года.

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По его словам, мир мало реагирует на то, что в России делают с украинскими пленными: "До сих пор немного в мире голосов, которые говорят о похищенных Россией украинских детях. Почти никакой реакции нет и на то, во что российское присутствие превратило наши земли, наши территории, которые временно оккупированы".

Президент считает, что даже самые масштабные российские преступления войны постепенно забываются многими в мире и в Европе: "Забываются именно на политических уровнях, на уровне тех, кто мог бы принять решение или быть активными, чтобы все исправить".

Он добавил, что Украина вынуждена фактически сражаться за создание спецтрибунала против России.

Зеленский также раскритиковал помощь от ООН или Международного комитета Красного Креста в защите и возвращении украинских пленных в России. По его словам, такой помощи совсем не много.

Напомним: