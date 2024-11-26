"Суд" на оккупированной части Херсонщины дал 12 лет украинскому депутату, которого похитили в 2022 году

Игорь Протоковило. Скриншот из видео из Telegram коллаборанта Сальдо

Так называемый суд на оккупированный части херсонской области приговорил к 12 годам колонии строгого режима за "шпионаж" депутата Каховского горсовета Игоря Протоковило, которого российские захватчики похитили весной 2022 года.

Источник: коллаборант, так называемый губернатор Херсонский области Владимир Cальдо в Telegram

Прямая речь Сальдо: "Гражданин Украины Игорь Протоковило признан виновным в уголовном деле по статье 276 УК РФ – шпионаж. Суд… назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет колонии строгого режима".

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Детали: По версии следствия, в апреле 2022 года Протоковило через мессенджер передавал со своего телефона сведения о местах дислокации российских военных сотруднику СБУ.

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