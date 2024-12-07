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В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы – ГСЧС

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 декабря 2024, 00:34
В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы – ГСЧС
фото: ГСЧС Украины

После атаки россиян в Запорожье завершили аварийно-спасательные работы.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В ночь на 7 декабря спасатели сообщили о завершении аварийно-спасательных работ в Запорожье.

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Они уточнили, что среди 24 травмированных - четырехмесячный младенец, дети 4 и 11 лет.

Также, по данным ГСЧС, в результате авиаудара по городу погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

Дословно ГСЧС: "На месте происшествия работали соответствующие экстренные и коммунальные службы города.

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Для ликвидации последствий вражеского обстрела привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники".

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Что предшествовало: Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье.

ЗапорожьеГСЧСвойнажертвы
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