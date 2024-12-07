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Зеленский после встречи с Трампом и Макроном: Мир благодаря силе возможен

Катерина ТищенкоСуббота, 7 декабря 2024, 19:59
Зеленский после встречи с Трампом и Макроном: Мир благодаря силе возможен
Зеленский, Макрон и Трамп 7 декабря в Париже, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал продуктивной встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом и заявил, что все они хотят завершить войну в Украине как можно быстрее и справедливо.

Источник: Зеленский в Facebook, Макрон в соцсети Х

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Прямая речь: "Хорошая, продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном.

Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также спасибо президенту Макрону за организацию этой встречи в Париже.

Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо.

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Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!".

Обновлено: Вместе с тем, Макрон по итогам встречи написал: "Соединенные Штаты, Украина и Франция. Вместе в этот исторический день. Собрались в Нотр-Даме. Продолжим наши совместные усилия ради мира и безопасности".

Что предшествовало: Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже в субботу вечером длилась 35 минут, заявлений для прессы после нее не было.

ЗеленскийТрампМакрон
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