Зеленский после встречи с Трампом и Макроном: Мир благодаря силе возможен
Президент Владимир Зеленский назвал продуктивной встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом и заявил, что все они хотят завершить войну в Украине как можно быстрее и справедливо.
Источник: Зеленский в Facebook, Макрон в соцсети Х
Прямая речь: "Хорошая, продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном.
Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также спасибо президенту Макрону за организацию этой встречи в Париже.
Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо.
Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!".
Обновлено: Вместе с тем, Макрон по итогам встречи написал: "Соединенные Штаты, Украина и Франция. Вместе в этот исторический день. Собрались в Нотр-Даме. Продолжим наши совместные усилия ради мира и безопасности".
United States, Ukraine, and France. Together on this historic day. Gathered for Notre-Dame. Let us continue our joint efforts for peace and security. pic.twitter.com/hEYGEklihT— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 7, 2024
Что предшествовало: Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже в субботу вечером длилась 35 минут, заявлений для прессы после нее не было.