Зеленский после встречи с Трампом и Макроном: Мир благодаря силе возможен

Президент Владимир Зеленский назвал продуктивной встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом и заявил, что все они хотят завершить войну в Украине как можно быстрее и справедливо.

Источник: Зеленский в Facebook, Макрон в соцсети Х

Реклама:

Прямая речь: "Хорошая, продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном.

Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также спасибо президенту Макрону за организацию этой встречи в Париже.

Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо.

Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!".

Обновлено: Вместе с тем, Макрон по итогам встречи написал: "Соединенные Штаты, Украина и Франция. Вместе в этот исторический день. Собрались в Нотр-Даме. Продолжим наши совместные усилия ради мира и безопасности".

United States, Ukraine, and France. Together on this historic day. Gathered for Notre-Dame. Let us continue our joint efforts for peace and security. pic.twitter.com/hEYGEklihT