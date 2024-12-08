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МИД РФ: Асад после переговоров с повстанцами покинул пост и страну

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 14:12
МИД РФ: Асад после переговоров с повстанцами покинул пост и страну
захарова, фото: ТАСС

Россия уверяет, якобы в результате состоявшихся переговоров с повстанцами Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Источник: МИД РФ

Детали: Россияне уверяют, что в переговорах не участвовали, но "находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции".

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Также военные базы РФ на территории Сирии находятся "в режиме повышенной боевой готовности", но на данный момент "серьёзной угрозы" их безопасности нет.

Напомним: Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.

Существует "очень высокая вероятность", что Асад 8 декабря мог погибнуть в авиакатастрофе, пишут СМИ.

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