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Байден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 21:29
Байден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Действующий президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары в Сирии, чтобы не дать Исламскому государству восстановить свою позицию после падения правительства Башара Асада.

Источник: The New York Times, AP по итогам обращения Байдена в воскресенье вечером, Центральное командование США

Детали: Как пишет NYT, выступая в Белом доме, Байден отметил падение Асада как "фундаментальный акт справедливости" и выразил надежду, что после десятилетий репрессивного правления народ Сирии сможет построить новое, более свободное общество. Но он предупредил, что это также "момент риска и неопределенности" и что его администрация будет пытаться не дать террористам восстановить свою силу.

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Прямая речь Байдена: "Мы четко понимаем тот факт, что ИГИЛ попытается воспользоваться любым вакуумом, чтобы восстановить свою способность... Мы не позволим этому произойти....

Только сегодня силы США нанесли десяток высокоточных ударов, авиаударов, в пределах Сирии, нацеленных на лагеря ИГИЛ и боевиков ИГИЛ".

Детали: Как отмечает АР, Байден заявил, что Соединенные Штаты не уверены в местонахождении Асада, но отслеживают сообщения о том, что он ищет убежища в Москве.

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Байден также отметил действия США и их союзников, которые ослабили сторонников Сирии – Россию, Иран и "Хезболлу". Он сказал, что "впервые" они не могут больше защищать власть Асада.

"Наш подход изменил баланс сил на Ближнем Востоке", - сказал Байден.

Он также отметил, что США "будут оставаться бдительными" в отношении сирийских повстанцев.

"Не ошибайтесь, некоторые из повстанческих групп, которые уничтожили Асада, имеют собственную мрачную историю терроризма и нарушений прав человека", - добавил он.

Байден отметил, что группы "сейчас говорят правильные вещи".

"Но поскольку они берут на себя большую ответственность, мы будем оценивать не только их слова, но и действия", - сказал президент.

Обновлено: Позже Центральное командование США заявило, что в воскресенье его силы нанесли десятки авиаударов по объектам "Исламского государства" в центральной Сирии.

Дословно Центральное командование: "В ходе операции были нанесены удары по более чем 75 целям с использованием различных средств ВВС США, в том числе самолетов B-52, F-15 и A-10.

В настоящее время продолжается оценка боевых потерь, и нет никаких признаков жертв среди гражданского населения.

ЦЕНТКОМ вместе с союзниками и партнерами в регионе будет продолжать операции по ослаблению оперативных возможностей ИГИЛ даже во время этого динамичного периода в Сирии".

Предыстория:

СШАСирия
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