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Асад с семьей находится в Москве – росСМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 20:04
Асад с семьей находится в Москве – росСМИ
Башар Асад и Владимир Путин в Москве в 2021 году, фото AFP via Getty Images

Российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Источник: ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле

Прямая речь источника: "Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище".

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Обновлено: Впоследствии такое же сообщение со ссылкой на источник в Кремле распространило агентство РИА Новости.

Детали: Источник в Кремле также сообщил ТАСС, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. При этом сообщается, что со здания посольства Сирии в РФ снят не только флаг, но и табличка с названием диппредставительства.

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