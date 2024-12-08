Асад с семьей находится в Москве – росСМИ
Российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
Источник: ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле
Прямая речь источника: "Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище".
Обновлено: Впоследствии такое же сообщение со ссылкой на источник в Кремле распространило агентство РИА Новости.
Детали: Источник в Кремле также сообщил ТАСС, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. При этом сообщается, что со здания посольства Сирии в РФ снят не только флаг, но и табличка с названием диппредставительства.
Предыстория:
- Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
- Агентство Reuters писало, что есть "очень высокая вероятность", что Асад 8 декабря мог погибнуть в авиакатастрофе.
- В то же время, Россия заявила, что в результате состоявшихся переговоров с повстанцами Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
- Главное управление разведки Минобороны Украины назвало дезинформацией сообщения об авиакатастрофе самолета со свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом.