Парламент Ливана избрал главнокомандующего армии новым президентом

После более чем двухлетнего политического кризиса парламент Ливана избрал главнокомандующего армии генерала Джозефа Ауна президентом страны.

Источник: Reuters

Детали: Во втором туре голосования генерал Аун получил 99 голосов из 128 возможных, обеспечив необходимое большинство для избрания на пост президента.

Реклама:

Предыдущий президент Мишель Аун покинул пост в октябре 2022 года. С тех пор страна оставалась без президента, а его обязанности исполнял премьер-министр Наджиб Микати. Избрание нового президента длительное время блокировалось из-за внутриполитических споров.

Дословно: "Его избрание может стать шансом для политической перезагрузки и завершения длительного вакуума власти в стране".

Детали: В своей инаугурационной речи новоизбранный президент заявил о начале "нового этапа" для Ливана. Он пообещал инвестировать в армию для защиты границ, борьбы с терроризмом, выполнения международных резолюций и предотвращения израильских атак. Также Аун подчеркнул важность борьбы с коррупцией, заявив, что никакого иммунитета для преступников не будет.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Аун пообещал работать над тем, чтобы государство имело исключительное право на ношение оружия, вызвав громкие аплодисменты, в то время как депутаты от "Хезболлы", которая руководит собственными вооруженными силами, сидели спокойно".

Детали: Аун сыграл ключевую роль в поддержке перемирия между Хезболлой и Израилем, которое было заключено при посредничестве Вашингтона и Парижа в ноябре. Согласно условиям, ливанская армия должна развернуться на юге Ливана в то время, как израильские войска и "Хезболла" выведут свои силы.

Президент США Джо Байден выразил доверие новоизбранному президенту, отметив его ключевую роль в поддержке перемирия и восстановлении страны. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отметил, что избрание Ауна будет способствовать стабильности и добрососедским отношениям.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Ауна с избранием на пост президента Ливана. Свое поздравление он обнародовал в соцсети X.

Прямая речь Зеленского: "Поздравляем генерала Джозефа Ауна с избранием на пост президента Ливанской Республики. Надеемся на скорейшее решение затяжного внутриполитического кризиса в Ливане".

Детали: Президент Украины также пожелал восстановления мира, стабильности и процветания ливанскому народу. "Рассчитываю на содержательное и конструктивное взаимодействие с новоизбранным президентом Ливана на основе взаимного доверия и уважения к суверенитету и территориальной целостности наших государств", – написал Зеленский.