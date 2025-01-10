Шмыгаль: В Украине от мобилизации забронировано до 950 тысяч человек

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу сообщил, что на сегодня в Украине от мобилизации забронировано 900 - 950 тысяч человек.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шмыгаля: "По состоянию на сегодня забронировано, чтобы не давать точного количества, меньше миллиона - в районе между 900 и 950 тыс. человек".

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Детали: По словам премьера, это количество является приемлемым, оно фиксировано уже длительное время и не влияет на процессы мобилизации, которые нужны Генеральному штабу и Министерству обороны.

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