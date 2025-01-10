Шмыгаль: В Украине от мобилизации забронировано до 950 тысяч человек
Пятница, 10 января 2025, 12:06
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу сообщил, что на сегодня в Украине от мобилизации забронировано 900 - 950 тысяч человек.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Шмыгаля: "По состоянию на сегодня забронировано, чтобы не давать точного количества, меньше миллиона - в районе между 900 и 950 тыс. человек".
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Детали: По словам премьера, это количество является приемлемым, оно фиксировано уже длительное время и не влияет на процессы мобилизации, которые нужны Генеральному штабу и Министерству обороны.
Узнать больше: Как изменится система бронирования работников?
Предыстория:
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- 5 июня Кабинет Министров принял постановление, которое вносит изменения в порядок бронирования военнообязанных работников, утвержденный в январе 2023 года.
- 18 мая вступил в силу закон о мобилизации (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета).