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Пентагон: Администрация Байдена не успела потратить почти $4 млрд на помощь Украине

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 января 2025, 02:32
Пентагон: Администрация Байдена не успела потратить почти $4 млрд на помощь Украине
Сабрина Сингх, фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена не успела потратить почти 4 млрд долларов из пакета поддержки Украины, принятого Конгрессом в апреле.

Источник: заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх на пресс-брифинге, цитирует "Укринформ"

Детали: Белый дом не потратил всей суммы из пакета поддержки Украины и передаст администрации избранного президента США Дональда Трампа почти $4 млрд, которые можно будет использовать по статье президентских полномочий (PDA).

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Прямая речь Сингх: "Итак, сумма будет немного меньше $4 миллиардов долларов, которые будут оставаться на статье (помощи по президентским полномочиям – ред.), и которые следующая администрация сможет использовать для Украины".

Детали: Таким образом она ответила на вопрос журналистов относительно остатка на счетах для Украины после выделения Соединенными Штатами последнего пакета военной помощи на этой неделе.

Что предшествовало: 30 декабря США объявили о пакете оборонной помощи Украине объемом почти $2,5 млрд.

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Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания на американской авиабазе в немецком городе Рамштайн 9 января объявил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $500 миллионов.

СШАпомощь Украинеоружие
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